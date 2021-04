De Vrij, PSG e altre due big interessate: ecco la posizione dell’Inter

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, de Vrij è finito nel mirino di tre grandi club europei

Stefan De Vrij è diventato sin da subito un pilastro dell'Inter, a partire dal 2018 quando è sbarcato alla Pinetina da svincolato dopo l'avventura alla Lazio. In Olanda si parla di un interesse concreto di tre big europee come Liverpool, Manchester City e PSG a tal punto che i club sarebbero anche pronti a fare un'offerta. Ma la posizione dell'Inter è chiara anche se resta da capire quella del giocatore.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per l'Inter de Vrij è "un elemento fondamentale, addirittura unico considerando la difesa a 3 di Conte. Ha il contratto in scadenza nel 2023 e qualche discorso sul rinnovo è già stato fatto, rinviando però alla fine della stagione un vero approfondimento. Da capire, a questo punto, se una proposta particolarmente consistente possa far cambiare i piani al club nerazzurro".