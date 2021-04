Bucchioni: “Conte, permanenza all’Inter tutt’altro che certa. Antonio ha fatto capire…”

Enzo Bucchioni parla anche del futuro di Antonio Conte, affermando che la sua permanenza all'Inter al momento è tutt'altro che certa

"Non è affatto scontato che l’allenatore nerazzurro sarà in panchina anche l’anno prossimo dopo la ormai praticamente certa vittoria dello scudetto. Come ha fatto capire in diverse mezze frasi, prima di decidere Conte vorrà sapere le intenzioni e i programmi. Anche in chiave Champions, dove l’Inter dovrà avere maggior peso. Se Conte non dovesse essere convinto dai piani della futura Inter, probabilmente sarebbe più facile anche per Marotta tornare alla Juve".