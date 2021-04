Inter, una notifica per Zhang e una domanda. Conte vuole restare e vederci chiaro

In arrivo il presidente nerazzurro per l'ultima parte del campionato e per un chiarimento futuro con tecnico e management

Eva A. Provenzano

La Gazzetta dello Sport parla dell'Inter del futuro, di quella che sarà dopo questa stagione. "È una notifica whatsapp sul telefono di Steven Zhang: che succede all’Inter?". È una domanda che si pongono i tifosi nerazzurri e che si pone Conte. Il presidente nerazzurro è in arrivo a Milano dopo diversi mesi. Ha sempre fatto sapere di non voler lasciare l'Inter e Suning sta cercando un socio di minoranza, "un azionista che favorisca l’arrivo di 250 milioni di euro, magari in cambio di azioni in garanzia".

Tutti gli indizi portano ai fondi, in particolare quelli Usa. E secondo la rosea i discorsi portati avanti dal gruppo cinese a capo dell'Inter sono già avanti in questo senso. Per questo, allo stesso tempo, c'è da portare avanti il discorso del campo. Con Conteche chiede chiarezza sul progetto. Ha un contratto di un anno a 13 mln netti a stagione, sta bene a Milano e ha trovato feeling con il suo gruppo. "Non ha la minima volontà di mollare. Certificata la base di partenza, la chiarezza è necessaria per il passo successivo".

Ma ha bisogno di avere chiarezza su come sarà l'Inter della prossima stagione. "Ci saranno risorse tali per rinforzare la squadra in vista della Champions League? Si opterà per un contenimento dei costi? O per una riduzione degli ingaggi?". E vogliono capirlo anche Marottaed Ausilio, pure loro in scadenza nel 2022.