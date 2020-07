GdS – Conte, anche l’Inter risentita: “Voci di esonero già deciso”. Ecco come stanno le cose

Nel mezzo degli interrogativi sul futuro di Antonio Conte all‘Inter si sono, nella giornata di ieri, inserite alcune voci di un esonero già deciso dalla società, indipendentemente dai risultati di questo finale di stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport, invece, il cambio di allenatore non è uno scenario contemplato dalla società, a meno che non sia il tecnico stesso a fare un passo indietro:

“Al grande innamoramento ora si sta sostituendo una fase di stanchezza. Anche da parte della società: Conte non è uomo da mezze verità, ma a volte in alcune situazioni un po’ di diplomazia sarebbe apprezzata. Potrebbe rispondere il tecnico: chi mi porta in società mi conosce, non sono mica nato ieri. Ieri sono circolate voci di un esonero che la società avrebbe già deciso. Non è così. L’esonero non è uno scenario contemplato, sia per motivi economici, ma soprattutto per motivi strategici, perché su Antonio la società ha centrato tutto il proprio progetto tecnico, definendolo «il nostro top player» a inizio stagione“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)