Inter, Conte vuole restare e rilancia: “Per la seconda stella vuole questi quattro acquisti”

Un futuro da mettere a punto, per confermare quanto di buono fatto in questa stagione e dare continuità al 19° scudetto. Antonio Conte e l'Inter hanno un obiettivo comune. Per questo, nel confronto tra allenatore e proprietà al termine della stagione, si progetterà il 2021-22 in assoluta serenità. Secondo Tuttosport, nello specifico, Conte chiederà quattro acquisti: