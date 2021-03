Conte resta a Milano: “L’Inter si è già mossa. Quella di Marotta è una promessa”

L''intenzione è chiara: restare all'Inter e aprire un ciclo duraturo e vincente. Antonio Conte è pronto a rimanere a Milano a lungo

L'intenzione è chiara: restare all'Inter e aprire un ciclo duraturo e vincente. Antonio Conte, attualmente legato al club nerazzurro fino al 2022, è pronto a rimanere a Milano a lungo. Di sicuro, nella prossima stagione. L'allenatore interista ha infatti tutte le intenzioni di dare continuità a un progetto tecnico che ha dato fin qui tante soddisfazioni, e che ha la concreta possibilità di regalare alla società il primo trofeo dell'era Suning. Come scritto dalla Gazzetta dello Sport, in questo senso arrivano segnali precisi.

E il club, dal canto suo, si è già mosso per accontentare il proprio allenatore, con i rinnovi di Lautaro, Bastoni e de Vrij, in dirittura d'arrivo. Mosse che sanno tanto di promessa nei confronti dell'ex ct. Una promessa di confermare una squadra competitiva e arricchirla sempre più. Senza contare che Conte non ha certo perso l'ambizione di scrivere pagini importanti con l'Inter anche in Europa, territorio che quest'anno gli ha provocato una ferita ancora aperta. Due segnali forti e chiari di quanto la permanenza di Conte all'Inter sia praticamente una certezza: