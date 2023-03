Marco Barzaghi: “Inter-Conte? Strano. A V. Bellini per restare chiese a Zhang la testa di…”

La notizia, da Alfio Musmarra, è rituonata in tutto l'ambiente Inter: la dirigenza nerazzurra avrebbe avuto un contatto con Antonio Conte

La notizia, riferita nelle scorse ore da Alfio Musmarra, è rituonata forte e chiara in tutto l'ambiente Inter: la dirigenza nerazzurra avrebbe avuto un contatto con Antonio Conte in vista di un possibile ritorno in panchina del tecnico, oggi al Tottenham. Ne parla anche Marco Barzaghi sul suo canale YouTube: