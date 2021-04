Conte, lontano il pensiero di mollare l’Inter. Zhang e la storia del ristorante…

Al termine della gara contro il Verona, Antonio Conte si è sbilanciato come mai aveva fatto finora: "Scudetto al 95%"

Al termine della gara contro il Verona, Antonio Conte si è sbilanciato come mai aveva fatto finora: "Scudetto al 95%". A cinque giornate dalla fine l'Inter vede il traguardo più vicino che mai, traguardo che potrebbe addirittura arrivare domenica. "Su questo scudetto c’è la firma di Conte, che ha preso una squadra lontana anni luce dalla Juventus - e non solo nei punti in classifica - e l’ha portata al dominio della Serie A", sottolinea la Gazzetta dello Sport .

E sul futuro del tecnico, la Rosea scrive: "C’è un contratto di un’altra stagione che fa da sfondo, è sempre giusto ricordarlo. Conte ha sentito odore di proclami Champions in giro, relativamente alla prossima stagione. E delle due l’una: o la squadra sarà rinforzata per puntare anche al colpo grosso in Europa, oppure è giusto far passare all’esterno un messaggio che affievolisca il peso su Conte e la squadra. Il fatto stesso che il tecnico ragioni in questa maniera fa già capire quanto lontano sia oggi dal pensiero di mollare l’Inter. È la storia del famoso ristorante da 100 euro, che a Torino ricordano bene. Ed è giusto che qui a Milano sia Zhang a comunicare il menu".