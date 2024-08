Adesso è tutto pronto per la nuova Champions League. Ci sono, dopo le gare dei play-off che si sono giocate questa sera, tutte e 36 le squadre (prima erano 32) che si sono qualificate al torneo UEFA. Le squadre saranno inserite in un unico girone (prima erano 8) e saranno divise in 4 fasce da nove squadre ciascuna. Ogni squadra affronterà così otto rivali, due per ogni fascia e le fasce sono determinate in base al punteggio nel ranking. Le prime otto squadre saranno qualificate direttamente alla fase ad eliminazione diretta. Chi si piazzerà dalla nona alla venticinquesima posizione giocherà per accedere agli ottavi di finale (le squadre perdenti giocheranno in Europa League), mentre le ultime 8 saranno eliminate direttamente.