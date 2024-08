Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Xavier Jacobelli , giornalista, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "In questo campionato vedo una squadra molto avanti, che è l’Inter , la quale si è mossa con grande anticipo sul mercato. Ha in più un impianto di gioco collaudato e ha confermato i giocatori più importanti, aspettando di veder giocare anche Lautaro, ora alle prese con dei guai muscolari.

Le altre squadre si potranno valutare dopo la sosta, perché le prime tre giornate garantiscono sorprese ma non consentono di fare una valutazione approfondita. Il Napoli con gli acquisti che ha fatto potrà fare bene, ma non bisogna dimenticare l’Atalanta, che ha fatto ben undici acquisti. Si è infortunato Scamacca e in meno di settantadue ore è arrivato Retegui, che ha segnato 3 gol in 2 giornate, rappresentando una buona notizia anche per la Nazionale. In più è arrivato Zaniolo, così come è stato riscattato De Ketelaere; sono una serie di operazioni che non possono non inserire l’Atalanta tra le contendenti all’Inter”.