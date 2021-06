TMW – Contatti serrati tra Conte e il Tottenham: cosa manca per la chiusura

L'ex allenatore dell'Inter è nel mirino del club londinese per la prossima stagione: aggiornamenti costanti tra le parti, si cerca l'intesa.

Antonio Conte è tra i principali candidati per la panchina del Tottenham dopo l’addio all’Inter. Lui si gode le vacanze, il suo entourage intanto tratta con il club inglese in vista della prossima stagione. Come riportato da TMW, “le parti hanno già discusso del futuro e della stagione che verrà ma, al momento, non c'è ancora l'accordo tra le parti. La richiesta di Conte per l'ingaggio e l'offerta degli Spurs non collimano. La trattativa va avanti, ma non c'è (per ora) l'accordo economico”, si legge. Per la chiusura, dunque, al momento manca l’intesa sullo stipendio richiesto dall’ex allenatore dell’Inter.