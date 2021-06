Conte in attesa di una nuova avventura, relax al mare: “It’s a nice day”

L'ex tecnico dell'Inter sembra essere sempre più vicino al Tottenham, intanto si gode qualche giorno di riposo

Dopo aver detto addio all'Inter, Antonio Conte è in attesa della sua prossima avventura. L'ex tecnico nerazzurro sembra sempre più vicino alla panchina del Tottenham, intanto si gode le meritate vacanze dopo la conquista dello scudetto. Conte ha postato sul suo profilo Instagram ufficiale una foto sorridente in una giornata di mare. Commentando così: "It's a nice day".