Inter 2021-22, Conte vuole Pirola: “Ma in difesa arriverà anche quest’altro rinforzo”

Marco Macca

L'ammirazione di Antonio Conte per Lorenzo Pirola, giovane difensore di proprietà nerazzurra e oggi in prestito al Monza, non è mai stata un mistero. Ecco perché, come scrive Tuttosport, l'allenatore dell'Inter è pronto a puntare su di lui in difesa nella prossima stagione. Ma non sarà il solo rinforzo nel reparto arretrato. Come noto, infatti, tornerà a Milano anche Zinho Vanheusden, che verrà riacquistato dallo Standard Liegi per circa 17 milioni di euro.

"L'Inter, comunque, un difensore lo acquisterà e si tratta del 21enne belga Vanheusden. Ex Primavera Inter, il ragazzo è stato ceduto nell'estate 2019 allo Standard Liegi per 12.6 milioni, ma gli accordi presi all'epoca imponevano all'Inter di ricomprarlo entro due stagioni per circa 17 milioni. Starà a Conte valutarlo; tecnico che potrebbe rivolere in organico, per farne il vice Bastoni, il 19enne Pirola, nazionale Under 21, apprezzato la scorsa annata e attualmente in prestito al Monza", si legge su Tuttosport.

(Fonte: Tuttosport)