Inter-Kean? Prezzo e profilo suggeriscono altro nome: “L’indicazione è arrivata da Conte”

In queste ore, Tuttosport ha lanciato il nome di Moise Kean, oggi al PSG in prestito dall'Everton, in ottica Inter: ma c'è un altro nome

Marco Macca

In queste ore, Tuttosport ha lanciato il nome di Moise Kean, oggi al PSG in prestito dall'Everton, in ottica Inter come possibile rinforzo per l'attacco nerazzurro del 2021-22. Non è da scartare, però, riferisce il quotidiano, la pista che porta a Olivier Giroud, cercato più volte dal club su indicazione di Antonio Conte:

"Fra le opzioni da non scartare, considerando il contratto in scadenza a giugno, un altro elemento che l'Inter ha cercato diverse volte, anche su indicazione di Conte che lo ha allenato al Chelsea: Giroud. Il centravanti francese, che a settembre compirà 35 anni, a fine stagione lascerà Londra e potrebbe essere un'ottima alternativa a Lukaku".

(Fonte: Tuttosport)