TS: “Ecco la possibile contropartita Spurs da girare all’Inter per avere Skriniar”

C’è ancora distanza tra Inter e Tottenham in merito alla conclusione dell’affare Milan Skriniar. Il centrale slovacco è infatti in partenza, ma gli Spurs dovranno accontentare le richieste nerazzurre, ben lontane dalla prima proposta londinese secondo Tuttosport: “Il primo tentativo di assalto ha messo sul tavolo una proposta talmente modesta (30 milioni di euro) che l’Inter l’ha considerata quasi offensiva. L’Inter non accetterà di scendere sotto quota 50, includendo magari dei bonus.

Tocca quindi agli Spurs (ieri bloccati 1-1 in campionato dal Newcastle) accelerare nei prossimi giorni le operazioni per trovare il modo di accontentare i nerazzurri, con Mourinho che considera Skriniar il primo nome per rafforzare la sua difesa. Magari inserendo nell’affare Moussa Sissoko, centrocampista 31enne che dall’arrivo dello Special One in panchina vede sempre meno il campo e potrebbe essere una contropartita da girare ai nerazzurri, che cercano muscoli a centrocampo“.