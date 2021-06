Cordaz-Inter, il Crotone non chiede indennizzo. “Canale preferenziale per qualche giovane?”

Ormai è tutto fatto per il ritorno di Alex Cordaz all'Inter dopo oltre 16 anni: ecco i dettagli dell'affare

"L’ormai ex estremo difensore del Crotone dovrà svincolarsi dalla società pitagorica, con cui è legato fino al 2022, e dopo il superamento delle visite mediche con l’Inter – comunque non previste per la giornata odierna, a meno di repentini cambiamenti – potrà finalmente firmare l’intesa definitiva con il club campione d’Italia", evidenzia l'edizione odierna di Tuttosport. Sempre il quotidiano torinese riporta come il Crotone non chiederà alcun indennizzo all'Inter, assecondando i desiderata di Cordaz. "Non è tuttavia da escludere che tra le due società possa aprirsi un canale preferenziale per i prestiti di alcuni giovani", chiosa il giornale che riporta anche che Cordaz firmerà un annuale da 150mila euro.