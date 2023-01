GdS – I messaggi d’amore non bastano: Skriniar, addio a zero probabile. E l’Inter fa sapere…

I cori, il sostegno, la speranza. I tifosi dell'Inter anche ieri col Parma, non hanno certo lesinato messaggi d'affetto per Skriniar

Marco Macca

I cori, il sostegno, la speranza. I tifosi dell'Inter anche ieri contro il Parma in Coppa Italia, non hanno certo lesinato messaggi d'affetto nei confronti di Milan Skriniar, in scadenza di contratto con il club nerazzurro e con un futuro ancora tutto da scrivere. Lo slovacco, inneggiato e osannato dal pubblico di San Siro, non ha ancora dato una risposta alla società e tutto lascia pensare che, nonostante il pressing di tutto l'ambiente interista, l'addio a parametro zero sembra sempre più probabile. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"Per il momento, la... manovra a tenaglia portata avanti dalla società e dagli ultra non sta sortendo gli effetti sperati. Perché manca ancora la risposta finale del centrale (...) I cori della Nord si sono sprecati durante i 120' minuti. E' stata una "serenata calcistica". Manca però il sì o il no al club. A questo punto non arriverà prima della finale di Supercoppa (...). E' chiaro però che non si arriverà al 3 giugno con questa situazione. Perché l'Inter sente di aver fatto il massimo possibile".

La Gazzetta poi continua: "Il Psg gli offre un salario più alto, al quale aggiunge un bonus importante alla firma (in doppia cifra come milioni)? L'Inter non può partecipare a quest'asta. Dovrà essere dunque Skriniar a comunicare ai tifosi di aver fatto una scelta precisa. I dirigenti di Zhang tengono particolarmente a far sapere di aver fatto il possibile, anzi oltre. Faranno un tentativo per venderlo all'emiro negli ultimi giorni di mercato e ricavare qualche milione? Probabile, ma si tratta di un'operazione difficile da mettere in piedi. Se, come tutto lascia pensare, lo slovacco andrà via a parametro zero dopo il 30 giugno, l'Inter di rammarichi ne avrà pochi".

