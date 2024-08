Anche con Arnautovic bisognerà parlare perché sta respingendo tutte le manifestazioni di interesse, in ultime quelle di Trabzonspor e Besiktas. Non ne vuole sapere di andare via ed è convinto di poter sfruttare l’infortunio di Taremi per mettersi in mostra. Finché uno non esce, l’Inter non potrà raggiungere la quinta punta al reparto offensivo”, si legge.