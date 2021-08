CdS – Correa vuole essere ceduto: segnali dall’Everton, attesa Inter

L'attaccante argentino lavora con la Lazio di Sarri, ma aspetta novità sul suo futuro: è anche tra le idee dei nerazzurri

C'è anche il nome di Joaquin Correa per l'attacco dell' Inter . È tra le idee dei nerazzurri per il reparto avanzato, un profilo sponsorizzato soprattutto dal nuovo allenatore, Simone Inzaghi. I due hanno lavorato insieme alla Lazio e il tecnico interista lo accoglierebbe a braccia aperte in nerazzurro.

Come riportato oggi dal Corriere dello Sport, "Correa è in sospeso, in bilico. Preferirebbe essere ceduto, attende la svolta. Segnali dall’Everton. Serve un’offerta congrua dalla Premier o dall’Inter, se Marotta deciderà di investire sull’argentino una parte del bottino ricavato dalla cessione imminente di Lukaku. Oggi per Sarri sarebbe il titolare sulla fascia sinistra e chi sostiene non sia adatto al ruolo è fuori strada. Può farlo benissimo, sempre che ne abbia voglia, come succede con l’Argentina. E’ stato il suo ruolo con Samp e Siviglia", si legge.