CorSera – Inter-Correa, si chiude a ore? Marotta studia la mossa per sbloccare tutto

Sono ore decisive per capire chi sarà il nome che l'Inter regalerà a Simone Inzaghi per completare il reparto d'attacco nerazzurro

Sono ore decisive per capire chi sarà il nome che l'Inter regalerà a Simone Inzaghi per completare il reparto d'attacco nerazzurro. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera Beppe Marotta potrebbe aggiungere alcuni bonus ai 30 milioni già offerti alla Lazio per Joaquin Correa, in modo da sbloccare a ore la trattativa e portare a Milano l'attaccante argentino:

"La trattativa più avanzata rimane quella con la Lazio per l’argentino Correa. I procuratori del giocatore stanno tentando di raggiungere un’intesa con Lotito, non disposto a scendere troppo sul prezzo. C’è ottimismo e l’affare si potrebbe sbloccare nelle prossime ore, ma resta una certa distanza da colmare. Lotito chiede 35-40 milioni, l’Inter non può andare oltre i 30. Marotta non vuole superare quel limite, ma potrebbe aggiungere qualche bonus per andare incontro alle richieste della Lazio, soprattutto per accontentare Inzaghi che stima molto il giocatore".