Belotti in corsia di sorpasso. Cairo chiede 30 milioni, l’Inter ora fa sul serio

La trattativa per Correa è ancora viva, ma non si sblocca. Così l'Inter potrebbe virare sull'attaccante del Torino

"Simone cerca un riferimento per far salire l’Inter verso l’area e l’idea del centrocampo pieno di assaltatori lo convince. Il Tucu, che pure gli piace da impazzire, lo porterebbe verso l’agilità e un attacco più leggero nel caso in cui mancasse Dzeko. Nella stagione in cui l’Inter, dopo gli assalti falliti da Conte e da Spalletti, cercherà di superare la fase a gironi di Champions non si può sbagliare mossa per completare un organico di altissimo livello. Preso il bosniaco, Belotti può diventare il rinforzo per rispondere all’addio di Romelu Lukaku", spiega il Corriere dello Sport.