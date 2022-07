Inter, Correa ha un conto in sospeso: “Vuole stupire. E per questo è arrivato ad Appiano…”

"Il Tucu ha lavorato sodo presentandosi in ritiro tirato a lucido, senza dare troppa corda alle voci che davano l'Inter in cerca di acquirenti. L'argentino è deciso a saldare quello che considera un conto in sospeso, prima di tutto con se stesso, e l'impegno profuso negli allenamenti di questa prima parte di preparazione estiva è un chiaro segnale anche per il tecnico: il Tucu c'è e, all'alba dei 28 anni (tra poco meno di un mese) ha voglia di fare il definitivo salto di qualità per dimostrare di non essere un semplice rincalzo. Le alternative tattiche di Inzaghi possono senz'altro agevolarlo aprendogli nuovi orizzonti. Gli stessi che le dinamiche di mercato hanno stravolto consegnandogli una seconda chance da non farsi scappare. Il Tucu sa che non sarà semplice con quei due là davanti, ma è pronto a giocarsela", si legge.