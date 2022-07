Repubblica – Inter, 3 strade: Zhang vende entro 2022 o pompa soldi. C’è lo scenario più temuto

Nella situazione economico-finanziaria attuale, secondo Repubblica, per l'Inter restano tre strade da qui alla fine del 2022: la cessione della società o l'immissione di capitali freschi. Ma c'è anche uno scenario, molto temuto dai tifosi nerazzurri: la cessione man mano dei big della rosa per tirare avanti. Scrive il quotidiano:

"Da qui alla fine dell’anno, le strade possibili sono tre: vendere il club tutto intero (ma gli Zhang non sembrano ancora intenzionati a farlo), fare cassa cedendo i giocatori migliori per tirare avanti, ed è quello che i tifosi temono, o pompare soldi freschi nel club come sta facendo, ad esempio, la Juventus. Ma questa terza via sembra improbabile".