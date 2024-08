Il difensore, certo, ma in casa Inter in queste ore si guarda anche a un altro reparto, l'attacco. In avanti i dirigenti nerazzurri pensano a sfoltire. Nonostante Inzaghi abbia detto di volersi tenere sia Arnautovic che Correa , il club pensa sempre di trovare una sistemazione al Tucu, magari all’estero.

"Se Correa partisse, non verrebbe sostituito in automatico, anche perché la dirigenza ritiene sufficienti quattro punte almeno fino a gennaio. Tutto cambierebbe, però, se si trovasse un compratore anche per Arna, che col no sdegnato detto al Genoa ha spento l’ultima fiammella interista accesa per Gudmundsson. In quel caso, sì che si aprirebbe il sipario per un nuovo attaccante in scena. Al momento nessuna proposta per l’austriaco, ma negli ultimi giorni di mercato chissà".