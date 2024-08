«Inzaghi si è preso un rischio eccessivo: c'è una giocata su Taremi, con inserimento di Frattesi e Thuram, migliore nell'Inter per distacco in questa gara. Ad un certo punto in campo c'erano tre attaccanti con i due mediani, Frattesi e Barella, e nessuno dei due mantiene la posizione. Ma è arrivato il gol del due a uno e poi è entrato Asllani con il 3-5-2. Poi l'eccessiva distrazione nel finale ti ha portato a pareggiare una gara che l'Inter doveva vincere perché non ha fatto solo i due gol ma ha creato anche altre palle e ha concesso in pratica nulla. In Bisseck credono tutti, hanno rifiutato un'offerta di trenta mln, ci credono tutti. In società non vogliono prendere un difensore con piede sinistro perché pensano di usare lui come terzo di sinistra, lo faceva quando è arrivato all'Inter dalla squadra danese», ha concluso.