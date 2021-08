Pedullà – Correa, no all’Everton: vuole l’Inter, oggi l’incontro. E Thuram…

Importanti novità di mercato svelate dall'esperto di Sportitalia e della Gazzetta dello Sport: il Tucu vuole solo i nerazzurri

Joaquin Correa vuole solo l’Inter. E oggi può essere una giornata importante per il secondo colpo in entrata dei nerazzurri. Lo svela Alfredo Pedullà, esperto di mercato della Gazzetta dello Sport e di Sportitalia, che su Twitter ha scritto: “Correa, oggi incontro con l’Inter. Occhio. L’Everton ha trovato la quadratura, ma lui vuole l’Inter. Thuram resta un nome forte, ma oggi possono cambiare scenari. 30 milioni”, si legge. Per ora il Tucu ha detto no agli inglesi per aspettare l’Inter: nei prossimi giorni i nerazzurri sono chiamati a scegliere.