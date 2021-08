Correa, Lotito non vuole favorire Inzaghi. Inter, stessa offerta di Thuram: le cifre

Se la marcia di avvicinamento a Marcus Thuram procede bene, quella relativa a Joaquin Correa non è così agevole

Se la marcia di avvicinamento a Marcus Thuram procede bene, quella relativa a Joaquin Correa non è così agevole. La distanza per il francese del Borussia Monchengladbach si sta riducendo, con Lotito il discorso è ben diverso.

"L’Inter non si è ancora fatta avanti in maniera concreta, ma la base di partenza sarebbero gli stessi 25 milioni stanziati per Thuram. Lotito, invece, è fermo a 37 milioni più bonus, che fanno arrivare il totale a quota 40. Insomma, servirebbe che la Lazio abbassasse le sue pretese, ma pur avendo la necessità di vendere – e l’argentino è sul mercato sin da inizio estate – il presidente biancoceleste non è così ben predisposto ad andare incontro alle necessità di Inzaghi, alla luce di come si è consumato l’addio",segnala oggi il Corriere dello Sport.