Il Messaggero su Inter-Correa: “Piccoli ma significativi passi avanti: le cifre”

"Piccoli, ma significativi passi in avanti. Lazio, Inter e Correa, un triangolo pericoloso". Apre così l'articolo del Messaggero in merito alla trattativa Inter-Lazio per Joaquin Correa. Secondo il quotidiano romano, Lotito è convinto di spuntarla, così come faccio con Hernanes e Candreva nel passato. "Prendere i soldi, circa 35 milioni di euro, immetterli nella società e terminare il mercato biancoceleste con un esterno, Kostic o Brandt e, forse, un difensore", spiega Tuttosport che evidenzia come sia l'agente Lucci a portare avanti questa trattativa per cercare di smussare gli angoli e ridurre le distanze tra le parti.