Correa all’Inter ancora possibile: “L’agente sta parlando con il club”

Non è affatto sfumata la pista Joaquin Correa per l'attacco dell'Inter , anzi. Nonostante in tanti diano come favorito alla sostituzione di Romelu Lukaku Duvan Zapata, infatti, l'agente dell'attaccante della Lazio starebbe portando avanti in queste ore i colloqui con il club nerazzurro. Lo scrive calciomercato.com:

"Trattative definite, ma al momento sospese, perché deve uscire Joaquin Correa. L’argentino da tempo è sul mercato per sua volontà. Il suo agente sta parlando in Italia con Inter e in seconda battuta Milan, in Inghilterra con Leicester, Everton e Aston Villa, più qualche flebile contatto in Spagna. Lotito non vorrà incassare meno di 30 milioni dalla cessione del Tucu, i quali permetterebbero alla sua Lazio di sbloccare tutte le entrate".