Festa (Sole 24 Ore): “Cessioni Inter, Oaktree ha potere veto. Ok di Zhang significa che…”

La situazione finanziaria di Suning, colosso cinese proprietario dell'Inter , si è fatta molto pesante negli ultimi mesi. Una situazione che sta condizionando anche il club nerazzurro, costretto nel giro di tre mesi a lasciar partire prima Antonio Conte, artefice del 19° scudetto della storia interista, poi Hakimi e Lukaku (e potrebbe non essere finita qui). Del complicato momento dell'Inter ha parlato su Twitter anche il giornalista de Il Sole 24 Ore, Carlo Festa, che ha scritto:

"... Confermo che nel contratto finanziamento Oaktree ha potere veto su operazioni straordinarie come cessione big player. È evidente che Suning ha deciso dopo aver ottenuto ok di Oaktree. Come evidente che situazione Suning è assai pesante".