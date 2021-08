GdS – Correa ha chiesto la cessione alla Lazio: la posizione di Lotito e Sarri

Secondo La Gazzetta dello Sport, Joaquin Correa ha chiesto alla Lazio di essere ceduto: la cifra chiesta dai biancocelesti è importante

"Si è presentato a Formello. E questa è già una notizia importante, perché qualche timore che Joaquin Correa non lo facesse c’era". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al ritorno in Italia di Correa che però ha chiesto alla Lazio di essere ceduto. L'offerta giusta, però, non è ancora arrivata: Lotito chiede tra i 35 e i 40 mln di euro, è disposto a scendere a 30 più bonus ma non oltre. "A quelle cifre i pretendenti, che pure non mancano (specie in Premier), sono rimasti tiepidi. Salvo novità improvvise il giocatore domani partirà per il ritiro di Marienfeld, in Germania, dove la Lazio resterà per una settimana. Lì Sarri proverà a convincere l’argentino a restare", aggiunge poi La Rosea.