Sky – Lukaku-Dybala, nessun segnale su addio Lautaro. Correa ha offerte ma…

Lukaku è vicino all'Inter , al ritorno a Milano che tanto sogna. E allora ci si chiede se arrivasse anche Dybala chi farebbe posto nella rosa nerazzurra ai due giocatori. Da quanto spiegato a Skysport da Gianluca Di Marzio non è in previsione ora una partenza di Lautaro Martinez.

L'argentino non vuole lasciare Milano e ad oggi non ci sono segnali su un addio. Né offerte reali. Più facile sia Dzeko a partire. Anche perché, ha spiegato il giornalista, ci sarebbero offerte anche per Correa ma anche lui vorrebbe restare nella squadra di Inzaghi. La situazione andrà valutata giorno per giorno a seconda di come si svilupperanno e concluderanno le due operazioni in entrata.