Sky – Lukaku mai così vicino: Inter-Chelsea vogliono l’operazione. Ecco le cifre

Ieri si parlava di fiducia in aumento e oggi si è parlato del primo contatto con il Chelsea. "Posso dire che Lukaku non è mai stato così vicino all'Inter come questa sera perché il contatto c'è stato, è stato cordiale, e si è dimostrata volontà di ambo le parti di trovare una soluzione concreta", ha spiegato Di Marzio a Calciomercato l'Originale.

L'Inter ha offerto cinque mln per il prestito oneroso. Il club considera l'offerta bassa, ma per non ha fatto un prezzo, ma il club nerazzurro si aspetta una richiesta nei prossimi giorni e i nerazzurri si aspettano una richiesta di 15 mln di euro. Poi le parti si riaggiorneranno e cercheranno di venirsi incontro (10 mln + bonus, per esempio) per portare il belga a Milano.