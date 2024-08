Che Joaquin Correa non rientri nei piani dell'Inter è cosa nota. Che sia ancora a Milano, in attesa di novità sul suo futuro, è un fatto altrettanto conosciuto. L'attaccante argentino, non riscattato dal Marsiglia al termine della scorsa stagione, si è messo a disposizione di Simone Inzaghi e del suo staff e si sta allenando con il resto del gruppo, in attesa di novità.