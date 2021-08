Correa, che voglia di Inter: “Per agevolare il trasferimento ha rinunciato a…”

Un interessante aneddoto di mercato sul Tucu, arrivato ieri a Milano e pronto a mettersi a disposizione di Inzaghi

Un’incredibile voglia di Inter. Joaquin Correa non vedeva l’ora di sbarcare a Milano e oggi ritroverà Simone Inzaghi, che lo ha fortemente voluto dopo averlo allenato alla Lazio. Il Corriere dello Sport torna sulla giornata di ieri del Tucu e svela un interessante aneddoto sull’argentino: “Superate le visite mediche e ottenuta l’idoneità, ieri sera Correa ha cenato in albergo con Marotta, Ausilio e il suo agente Lucci. Stamattina sarà tutto sistemato: il “Tucu” si lega all’Inter fino al 2025, con ingaggio da 3,5 milioni a stagione. Per agevolare il trasferimento, ha anche rinunciato alle ultime spettanze con la Lazio. Quasi fatta anche per il numero di maglia: sarà il 17 o il 19. In ogni caso, come premesso, Inzaghi aspetta di riabbracciarlo questo pomeriggio alla Pinetina, in tempo per partecipare alla rifinitura. Tutto lascia credere che subito dopo il “Tucu” parta anche per Verona. Si accomoderà in panchina, magari con qualche possibilità di debuttare”, si legge.