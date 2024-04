In Francia – Correa riscatto Marsiglia solo con una vittoria inattesa in EL

In queste ore sono arrivate le parole dell'allenatore dell'Olympique Marsiglia, Jean-Louis Gasset , su Joaquin Correa: «L'ho visto questa settimana perché voleva parlarmi. Gli ho detto di non arrendersi. Prima o poi avrò bisogno di lui. Non sono stato io a costruire la squadra. Quando ci sono così tanti attaccanti è difficile dare una possibilità a tutti», ha detto.

In Francia, i siti sportivi, riprendono le sue parole e spiegano: "Se volesse essere rassicurato per le prossime settimane dovrà trovare un altro interlocutore. Il calciatore, che non ha segnato mai nelle 15 gare giocate con l'OM, aspetterà saggiamente la fine della sua stagione al Marsiglia. Il club francese dovrebbe riscattarlo a 10 mln se si qualificasse in CL ma in questo momento il club francese è settimo in Ligue1 a 7 punti dal quarto posto e il riscatto si preannuncia difficile. Salvo una vittoria inattesa in finale di EL". L'Inter sarebbe già in cerca di nuovi acquirenti.