Corsera: “Inter, 150 mln per l’attacco. Werner o Cavani e… Dzeko. E Marotta ha un sogno”

85 milioni (e un giocatore) da Lautaro Martinez, più 65 da Mauro Icardi: ecco il tesoretto dell’Inter per il restyling al reparto offensivo. E’ quanto spiega il Corriere della Sera, che dà ormai per sicuri partenti i due argentini, con il club nerazzurro alla ricerca di validi sostituti. “L’Inter però dovrà prendere a quel punto ben tre attaccanti e, di questi, almeno due di alto livello. Il primo nome sulla lista di Beppe Marotta è il tedesco Timo Werner, con una clausola di rescissione di 50 milioni nel caso in cui il Lipsia non vincesse la Bundesliga, 60 se invece riuscisse a laurearsi campione. Werner però è nel mirino del Liverpool di Jurgen Klopp e il giocatore pare propendere per la Premier.

Se l’Inter non dovesse arrivare a lui, virerebbe su Edinson Cavani, il 33enne uruguaiano è in scadenza con il Psg. In attacco però Conte vuole quattro punte. Oltre a Cavani, nel mirino torna Edin Dzeko. Ha rinnovato con la Roma l’estate scorsa, ma il club giallorosso potrebbe lasciarlo andare per 10 milioni. Con Lukaku, Cavani e Dzeko l’attacco sarebbe da completare con una quarta punta, magari un prestito. Marotta sogna sempre di arrivare a Dybala, difficile muoverlo dalla Juve per meno di 90 milioni. L’Inter per una squadra da scudetto necessita poi di un centrocampista (potrebbe essere Tonali) e due esterni: a sinistra c’è solo Young, a destra è incerto Moses e Candreva non basta”.