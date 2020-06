Mercato Inter, vicina l’intesa per Sanchez e Moses? CorSera: “E per l’Europa League…”

Nel giorno delle visite e dell’annuncio di Hakimi, l’Inter sta cercando di sistemare anche la doppia questione relativa ai prestiti di Alexis Sanchez e Victor Moses, in prestito da Manchester United e Chelsea. Nelle ultime ore si era anche parlato di un possibile “no” dello United per l’estensione del prestito del Niño Maravilla fino all’Europa League ma l’accordo sembra ormai raggiunto. “La società sta risolvendo anche la grana legata ai prestiti di Moses e Sanchez. Chelsea e Manchester United, proprietari del cartellino, hanno dato l’ok al prolungamento del prestito fino a fine campionato, ma dovrebbe esserci il sì anche per l’Europa League: unico obiettivo rimasto”, il commento del Corriere della Sera.