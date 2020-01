CorSera – Mercato Inter, i 4 nomi per gennaio: Vidal il prescelto, attese novità. Marotta e Ausilio…

L’Inter è di scena a Napoli con il duplice obiettivo di mantenere la vetta e di cogliere un successo che manca dal 1997. Conte, per l’occasione, ritrova Sensi, Barella e Sanchez ma, come sottolinea il Corriere della Sera, il tecnico si aspetta comunque dei rinforzi a gennaio. “L’ad Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio sono al lavoro per definire i rinforzi. Arturo Vidal resta il prescelto e i discorsi sono in stato avanzato. In settimana, magari già dopo la partita di Supercoppa di Spagna di giovedì tra Barcellona e Atletico Madrid, qualcosa potrebbe muoversi. Eriksen resta l’altro obiettivo, come pure Alonso e Llorente da perfezionare più in là”.