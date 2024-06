"Alle parole d’amore, pronunciate più volte in questi ultimi mesi, ha fatto seguito la scelta destinata a sciogliere il nodo. Lautaro Martinez ha compiuto un passo decisivo verso l’Inter, accettando di venire incontro alle necessità del club e mettendo da parte quelle esose richieste di rinnovo su una base da 12 milioni all’anno a salire". Apre così il Corriere dello Sport il suo focus sul rinnovo di Lautaro Martinez con l'Inter: ieri il capitano nerazzurro ha dato il suo sì al club per procedere al prolungamento di contratto. Si legge: "Il Toro è pronto a un prolungamento triennale, da firmare fino al 2029 e con un ingaggio da 9 milioni a stagione con la possibilità di arrivare in doppia cifra attraverso i bonus.