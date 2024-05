Calciomercato.com ha fatto il punto della questione. Nomi alla portata emergono dalla Serie A, ma non solo. Si legge infatti: "Sul mercato della Serie A una soluzione più abbordabile è rappresentata dallo sloveno dell'Udinese, Jaka Bijol (classe 1999). All'estero gli osservatori nerazzurri hanno seguito tre giovani in particolare: il belga Zeno Debast (classe 2003) dell'Anderlecht destinato allo Sporting di Lisbona, il franco-ivoriano Leny Yoro (classe 2005) del Lille già in orbita Real Madrid e il danese Tobias Slotsager (classe 2006) dell'Odense, che ha diversi estimatori in Premier League. Tutti hanno già raggiunto una valutazione di mercato forse troppo elevata per l'Inter, che a sua volta ha altre priorità, specialmente in attacco".