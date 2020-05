Il Bayern Monaco non ha riscattato Coutinho come ha fatto con Perisic. C’era un’opzione sul prestito di 120 mln ma il club tedesco ha deciso di non sfruttarla. Lo ha rivelato lo stesso Rummenigge, ex interista come il brasiliano, e direttore generale del Bayern. «L’opzione è scaduta e non l’abbiamo esercitata. Dobbiamo pianificare il nostro progetto economico». Il giocatore di recente si è operato alla caviglia ed è rimasto ai box 15 giorni.

(Fonte: Sport)