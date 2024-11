Crespo esonerato dall’Al Ain, fatale il 5 a 1 contro l’Al-Nassr

L'ex attaccante nerazzurro aveva conquistato qualche mese fa la Champions asiatica ma non gli è bastato per salvare la sua panchina

Pochi mesi fa aveva vinto la Champions League asiatica ma non è bastato ad evitargli l'esonero. Hernan Crespo, ex attaccante dell'Inter (tra le altre) è stato esonerato dall'Al Ain, squadra degli Emirati, dopo la sconfitta per cinque a uno contro nella gara di Coppa contro l'Al Nassr di Ronaldo e Brozovic. Al posto dell'ex giocatore nerazzurro in panchina è stato chiamato Jardim.