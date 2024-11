"Inter e Juventus al momento si stanno concentrando su altre cose, come la Serie A e la Champions League. Ma quando arriverà il momento di fare il Mondiale per Club, arriveranno con la voglia e con il piglio giusto per affrontarlo al meglio"

c) osservare e rispettare tutte le istruzioni ragionevoli e le decisioni prese dagli organi e dagli ufficiali FIFA in conformità con i termini di questi Regolamenti;

f) accettare, nei limiti stabiliti nei Regolamenti FIFA per i Media e il Marketing, l’uso da parte della FIFA e/o il rilascio di una sublicenza da parte della FIFA a terzi, nonché la registrazione e la trasmissione delle immagini, dei nomi e dei dati di tutti i Membri della Delegazione che possano apparire in relazione alla Competizione;

g) garantire la fornitura di un’adeguata assicurazione per coprire i Membri della Delegazione e qualsiasi altra persona che svolga funzioni per conto del club contro tutti i rischi, inclusi ma non limitati a infortuni, incidenti, malattie e viaggi, in conformità con le normative FIFA pertinenti».