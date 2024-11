"Con Conte ha cambiato marcia. Quando hai uno come lui, sai che i risultati arrivano. Non è facile perché Napoli p una piazza particolare con tanta passione, ma il lavoro che ha fatto Conte finora è ottimo. Il Napoli l'anno scorso aveva fatto una stagione faticosa, e per averlo rimesso primo in classifica dopo una stagione del genere gli va dato onore. Si vede il lavoro svolto in estate e che continua a fare".