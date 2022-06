Crespo: “Inter, capisco Lukaku. Anch’io ero innamorato di Milano. E vinsi 3 scudetti”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Hernan Crespo, ex attaccante dell'Inter, ha commentato così il ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Hernan Crespo, ex attaccante dell'Inter, ha commentato così il ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku:

"Lukaku ha deciso di tornare: all'Inter si è sentito un re, al Chelsea no. Una questione di affetto e di cuore, dunque. E quando c'è di mezzo il cuore, le cose finiscono quasi sempre bene. Anch'io decisi di rientrare in Italia perché in A mi sentivo a mio agio, in Premier meno".

"Tutto merito di Hector Cuper... All'inizio di agosto avevo comprato casa a Milano, stavo benissimo. Alla fine del mese mi chiamarono in sede e mi dissero che mi avevano ceduto al Chelsea. Ero arrivato l'anno prima per 36 milioni e fui venduto per 26: un'operazione che non ho mai capito. Ricordo che Vieri, che era mio amico, si arrabbiò tanto e fece polemiche sui giornali, ma non ci fu nulla da fare: Cuper aveva deciso così e così si doveva fare".