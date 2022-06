Inter, mossa annunciata e non rivelata nelle carte: “Lukaku conferma tutto con una firma”

L'accordo scritto tra Inter e Chelsea per il trasferimento di Romelu Lukaku non racconta tutto dell'intesa tra i due club. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, le società si sono promesse di tornare a parlarsi al termine della prossima stagione circa la possibilità di prolungare il prestito del belga:

"Al 30 giugno 2023, Lukaku tornerà al Chelsea. Il prestito è infatti annuale e secco, senza alcuna clausola per il riscatto. Tuttavia, la visione delle parti non è soltanto a breve termine, perché nel corso della trattativa si è anche accennato all'eventualità di replicare l'accordo tra 12 mesi. I prestiti biennali non sono però ammessi e per questo, ufficialmente, la seconda avventura del belga a Milano si concluderà al termine della stagione. È a ogni modo nell'ordine delle cose prevedere nel 2023 una nuova trattativa per un ulteriore anno in nerazzurro. Questo non è scritto sul contratto, ma la firma di Romelu ha il peso del lungo termine".