Crespo: “Lautaro? Mi piacerebbe che continuasse ad affermarsi nell’Inter”

Hernan Crespo, ex giocatore nerazzurro, parlando alla Radio argentina Late931, ha avuto modo di dire la sua su Lautaro Martinez e su un possibile addio all’Inter: «Mi piacerebbe che Lautaro restasse all’Inter. Per lui, secondo me, sarebbe meglio continuare ad affermarsi in un club piuttosto che trasferirsi in un altro», ha detto. Di oggi le voci sull’arrivo dei suoi agenti a Barcellona per raccogliere una proposta da portare sul tavolo del club interista.

(Fonte: 931.com.ar)