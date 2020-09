TycSports – Lautaro, agenti arrivati a Barcellona: riunione per presentare nuova offerta all’Inter

La telenovela legata al futuro di Lautaro Martinez è ben lontana dall’essere finita. L’addio di Lionel Messi sembrava aver posto la parola fine su un suo possibile approdo al Barcellona del Toro, ma ora che la Pulce è rimasto al Camp Nou, può cambiare di nuovo tutto. Secondo quanto riporta TycSports, infatti, in queste ore gli agenti del numero 10 dell’Inter hanno viaggiato in direzione Barcellona per incontrare i dirigenti del club bluagrana alla ricerca di una soluzione per portare finalmente l’ex Racing alla corte di Koeman. L’interesse nei confronti di Lautaro da parte del Barcellona è dunque tornato forte e i due agenti del ragazzo, Beto Yaque e Roly Zarate, cercheranno di ottenere una buona offerta dal Barcellona, per poi raggiungere Milano e presentarla all’Inter.