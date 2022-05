Criscitiello: “Immaginate se l’Inter riuscisse a prendere Dybala e Lukaku. Rom deve…”

Nel suo editoriale per TMW, Michele Criscitiello ha parlato di due nomi molto caldi per il mercato dell'Inter: Dybala e Lukaku

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Michele Criscitiello ha parlato di due nomi molto caldi per il mercato dell'Inter : Dybala e Lukaku:

"Immaginate se l'Inter riuscisse a prendere Dybala a parametro zero e riprendere Lukaku con maxi sconto o prestito dal Chelsea contribuendo all'ingaggio. Tutto bello, almeno nei sogni. Dybala resta la pista più concreta con probabile partenza di Sanchez. Il vero problema di Lukaku, e di molti altri calciatori, che spesso sono consigliati male e per soldi e poca intelligenza prendono decisioni sbagliate. Mai lasciare un posto se in quel posto ti trovi bene. Lukaku, lo scorso anno di questi tempi, ha fatto una grande fesseria a lasciare l'Inter (...). I calciatori non capiscono che quando cambiano maglia conviene più al procuratore che a loro stessi. Ora, forse, è troppo tardi e se Lukaku vuole realmente tornare a Milano dovrà affidarsi a qualche colpo di genio di Marotta".